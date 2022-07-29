” مرضي ” الأسرعُ في الأشواط المسائية للحقايق بمهرجان وليِّ العهد للهجن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
اكتسحَ “مرضي” لـ فيصل بن فهد الهاجري – اليوم – أشواطَ الفترة المسائية لفئة الحقايق ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان سموِّ وليِّ العهدِ للهجن 2022 لمسافة 3 كم، حيث حصل على المركز الأول بزمن قدره 4:52.068.
وجاءت نتائج المراكز الأولى في بقية الأشواط الـ 11 الأخرى كالتالي : “شرارة” لـ فرج بن محمد آل رزق ،”خود” لـ ناصر بن سعود العجمي، “شواش” لـ ناجي بن مسفر العجمي، “النفاثة” لـ حسين بن علي القرشي، “المتحد” لـ حميد بن حرَّان الفلاسي، “مذكورة” لـ حاسن بن سعد القرشي، “مبشر” لـ محمد بن حمد الربيعان، “سيوف” لعبدالعزيز بن معلا السهلي, “شاهين” لـ علي بن محمد المري ، ” أديل ” لـ سعيد بن حمد البريصي, وأخيراً “شامخ ” لـ سلطان بن سلمان المغيري.
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