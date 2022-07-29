محمد بن مسعود - الدمام - كشف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن هناك علامة إذا ظهرت على الوجه فإن ذلك يدل على وجود ورم في المعدة.
وأوضح في دراسة حديثة، أنه يمكن أن يؤدي الورم السرطاني الذي ينمو في المعدة إلى ظهور علامات تحذيرية على الوجه، حسب “سبوتنيك”.
وأضاف مركز الأبحاث أن سرطان المعدة، قد يؤدي إلى إحساس بالغثيان والتعب وآلام المعدة وقد يصاب الجلد بالحكة، مشيرًا إلى أنه عند الذهاب إلى المرحاض، على الشخص أن يبحث عن البراز الأسود الذي يحتوي على الدم.
أخبار قد تهمك
وأشار إلى أنه عند النظر في المرآة، فلابد من الحذر من ظهور علامة تغير لون البشرة الذي يأخذ صبغة صفراء، خاصة إذا لم تكن موجودة من قبل، فإن ذلل يعد مؤشرًا على وجود ورمٍ داخل البطن، إضافة إلى أي مشكلة قد تواجهها في البلع، وهي علامة أخرى محتملة لسرطان المعدة.
وحسب خبراء الصحة والمتخصصين، فإن سرطان المعدة يميل إلى الانتشار نحو الكبد عندما لا يتم اكتشافه في المراحل الأولى، أو في الرئتين أو بطانة الأنسجة في تجويف البطن.
كانت هذه تفاصيل خبر علامة تظهر علي الوجه تدل علي أن هناك ورم في المعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.