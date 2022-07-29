علامة تظهر علي الوجه تدل علي أن هناك ورم في المعدة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن هناك علامة إذا ظهرت على الوجه فإن ذلك يدل على وجود ورم في المعدة.

وأوضح في دراسة حديثة، أنه يمكن أن يؤدي الورم السرطاني الذي ينمو في المعدة إلى ظهور علامات تحذيرية على الوجه، حسب “سبوتنيك”.

وأضاف مركز الأبحاث أن سرطان المعدة، قد يؤدي إلى إحساس بالغثيان والتعب وآلام المعدة وقد يصاب الجلد بالحكة، مشيرًا إلى أنه عند الذهاب إلى المرحاض، على الشخص أن يبحث عن البراز الأسود الذي يحتوي على الدم.

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وأشار إلى أنه عند النظر في المرآة، فلابد من الحذر من ظهور علامة تغير لون البشرة الذي يأخذ صبغة صفراء، خاصة إذا لم تكن موجودة من قبل، فإن ذلل يعد مؤشرًا على وجود ورمٍ داخل البطن، إضافة إلى أي مشكلة قد تواجهها في البلع، وهي علامة أخرى محتملة لسرطان المعدة.

وحسب خبراء الصحة والمتخصصين، فإن سرطان المعدة يميل إلى الانتشار نحو الكبد عندما لا يتم اكتشافه في المراحل الأولى، أو في الرئتين أو بطانة الأنسجة في تجويف البطن.