أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل فردين و4 كيانات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها قررت فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل فردين و4 كيانات.

وأوضحت أنه تم فرض عقوبات ضد روسيا تستهدف فردين و4 كيانات، بسبب التدخل في الانتخابات الأمريكية والقيام بهجمات سيبرانية.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي، انه أجرى محادثة صريحة مع وزير الخارجية الروسي، دعا فيها الكرملين لقبول الاقتراح الذي طرحته واشنطن بشأن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين، لافتًا إلى أن العالم يتوقع من روسيا الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا.

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فيما أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، أن روسيا تمهد الطريق لضم أراض أوكرانية إضافية عبر تعيين مسؤولين تابعين لها، وأنه لا شك في اعتزام روسيا تفكيك أوكرانيا ككيان وحذفها من خريطة العالم بالكامل، مشيرة إلى تقارير ذات مصداقية تدين روسيا بأعمال قتل وترحيل قسري واستهداف منشآت مدنية، مؤكدة أن روسيا تقوم بإجراءات لإحداث تغييرات ديمغرافية بتفكيك عائلات أو تغيير هويات.

من ناحية أخرى، كشف نائب المندوب الروسي بمجلس الأمن، أن الغرب يواصل القيام بحرب بالوكالة عبر الأراضي الأوكرانية، وأن المساعدات الغربية لكييف ستؤول إلى داخل أوروبا جراء الفساد في أوكرانيا، مؤكدًا أن الجيش الروسي سيدمر الأسلحة المقدمة إلى كييف كهدف عسكري مشروع، لافتًا إلى تقارير أوروبية تعرب عن القلق من تجارة غير مشروعة للسلاح جراء المساعدات لأوكرانيا، مؤكدًا أن كل محاولات تزويد كييف بالسلاح لا تؤدي إلا لإطالة معاناة الشعب الأوكراني.