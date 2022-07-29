3 نصائح مهمة للمصابين بحساسية الفول السوداني

محمد بن مسعود - الدمام - تعد حساسية الفول السوداني من أشهر أنواع الأمراض التحسسية، وأخطرها؛ حيث تظهر أعراض متطورة وخطيرة على صحة الإنسان.

وتحدث الحساسية عندما يحدد نظام المناعة، عن طريق الخطأ، بروتينات الفول السوداني كشيء ضار، وقد يؤدي التعامل مباشرة مع الفول السوداني إلى أن يطلق الجهاز المناعي المواد الكيميائية المسببة للأعراض إلى مجرى الدم.

وشارك حساب تجمع الرياض الصحي الثاني، عبر”تويتر”، نصائح وإرشادات للمصابين بحساسية الفول السوداني، يحب اتباعها، وهي:

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– معرفة كيفية استخدام إبرة الأدرينالين.

– الابتعاد عن المكسرات ومنتجاتها.

– الحرص على قراءة البطاقة الغذائية.

وتعتبر حساسية الفول السوداني من الأمراض الأكثر شيوعًا، ولا سيما بين الأطفال الصغار، والتي يعني الباحثون بجهد كبير من أجل إيجاد علاج ناجع له.

وبينما اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية – حديثًا – أول أدوية العلاج المناعي الفموي، وهو مسحوق مسبب للحساسية من الفول السوداني هو -dnfp (بالفورزيا)، لعلاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و17 عامًا ممن يعانون حساسية مؤكدة من الفول السوداني، فلا يوصى بهذا الدواء للأشخاص أصحاب حالات الربو غير الخاضعة للتحكم أو حالات صحية معينة، بما في ذلك التهاب المريء اليوزيني.