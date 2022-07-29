مصر.. مفاجأة جديدة في قضية زوج وزيرة الصحة السابق المتهم بالرشوة

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت محكمة مصرية اتهاما جديدا لزوج وزيرة الصحة السابق يتعلق بالكسب غير المشروع ، وبناء عليه تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات وتفحص ملفات وحسابات تتعلق بالمتهم .

و أوضح مصدر قضائي أن التحقيقات الأولية كشفت امتلاك الأشهب حسابات بنكية في 8 بنوك حكومية وخاصة، وذلك وفقا للتقرير الرسمي المعد من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري عن ثروة الأشهب، بالإضافة إلى ممتلكات عقارية مختلفة وسيارات فارهة وممتلكات أخرى، يجري حاليا التحقيق في مشروعيتها،وفقا لموقع “القاهرة 24”.

وأضاف المصدر أن جهات التحقيق طلبت تقريرا شاملا عن ملف الحالة الوظيفية للمتهم وراتبه منذ بداية عمله وكافة الحوافز أو البدلات أو المكافآت أو أي أموال تحصل عليها من عمله، وكذلك جميع مصادر دخله، لمقارنتها بثروته المالية الحالية، لبيان ما إذا كان هناك ثروة عجز عن إثبات مصادر دخلها أم أنها تمت بشكل مشروع.

الجدير بالذكر ،قضت المحكمة بمعاقبة محمد الأشهب زوج وزيرة الصحة السابق وأحد المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه نصف مليون جنيه.