شاهد.. سيول قوية وأمطار غزيرة على جازان وعسير ونجران

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت مقاطع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق السيول القوية من سد شهدان بمنطقة جازان.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، جريان سيل وادي خلب غرب الخوبة، مع جريان وادي شهدان بقوة في محافظة هروب، إلى جانب سيول وادي ضهاية بلغازي بجازان، كما تساقطت امطار غزيرة على الإحساء بالمنطقة الشرقية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وجريان السيول وتساقط البرد وتدنٍ في مدى الرؤية على جازان، وأنها تشمل محافظات “صبيا وأبو عريش وهروب وأحد المسارحة، وصامطة والطوال ومركز الفطيحة وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة”.

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وفي نجران، بيّنت الفيديوهات المتداولة، تدفق سيل وادي نجران نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على المنطقة، حيث نبه المركزُ الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية اليوم على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات “حبونا وبدر الجنوب وثار ويدمة”.

كما جرت السيول بوادي الحياة تهامة قحطان بمنطقة عسير، حيث هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات، “رجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، ومراكز الحبيل والجوة ووادي الحياة والفرشة وشني ووادي الحياة ومربه والواديين والقيرة وخيير والعرين والفيض والحيمة وبللسمر وتنومة، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب.

وفي الباحة، نبّه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.