صندوق النقد الدولي يحدد أسعارَ العملات لسلة تقييم حقوق السحب الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنَ صندوقُ النقدِ الدولي – اليوم- عن تحديد المبالغ الجديدة للعملات الخمس التي ستحددُ قيمة حقوق السحب الخاصة خلال مدة التقييم الجديدة التي تمتدُّ من 1 أغسطس 2022 حتى 31 يوليو 2027.
وأكدَ الصندوقُ – في بيان صحفي اليوم- أنَّ المجلسَ التنفيذي قرَّرَ ابتداءً من 1 أغسطس 2022م،أن تكون قيمةُ حقوق السحب الخاصة هي مجموع قيم المبالغ التالية لكل عملة (الدولار الأمريكي 0.57813، واليورو 0.37379 ، واليوان الصيني 1.0993 ، والين الياباني 13.452 ، والجنيه الإسترليني 0.080870 ).
وأفادَ أنَّ المجلسَ قَرَّرَ أن تكوين سلةُ حقوق السحب الخاصة والأوزان المخصصة لكل عملة في السلة 43.38 في المئة للدولار الأمريكي، و 29.31 في المئة لليورو، و 12.28 في المئة للرنمينبي الصيني، و 7.59 في المئة للين الياباني، و 7.44 في المئة للجنيه الإسترليني.
وأشارَ إلى أنَّ سعرَ الفائدة على حقوق السحب الخاصة الذي سيتم تحديده في 5 أغسطس وتطبيقه على الأسبوع الذي يبدأ في 8 أغسطس 2022م سيكون هو السعر الأول الذي يعكس سلة تقييم حقوق السحب الخاصة الجديدة.
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