شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحصل على توقيع سفاح الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توقيع نجم الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ودعم صفوف المارد الأحمر للموسم الكروى الجديد.

الأهلي يحصل على توقيع ثنائي الدوري المصري

وكان الأهلي قد حصل على توقيع ثنائي الدوري المصري تمهيدًا للحصول على الاستغناء الخاصة به من قبل الأندية التي يلعبون بها في الموسم الحالى.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق نجح في الحصول على توقيع مصطفي شلبي جناح فريق إنبي بعدما حدثت مفاوضات في الفترة الأخيرة خاصة ان اللاعب تألق بشكل كبير في المباريات الأخيرة.

كما حصل الأهلي على توقيع مهاجم فيوتشر الهداف أحمد عاطف وفتح الأهلي المفاوضات مع إدارة النادي من أجل معرفة ماهي طلبات الفريق المادية للموافقة على الاستغناء عن خدمات اللاعب.

ويدخل الأهلي موسم سوق الانتقالات الحالى بمفاوضات قوية ونارية من أجل دعم صفوف المارد الأحمر بأكثر من صفقة قوية خاصة بعد تراجع مستوى الفريق في الموسم الحالى وتراجع مركزه في الدوري المصري.

ولا يعد أحمد عاطف هو اللاعب الوحيد الذي يسعى إدارة الأهلي التعاقد معه في فيوتشر بل أيضًا دخل محمد رضا بوبو في حسابات الفريق للتعاقد معه، ولكن المارد الأحمر لم يحصل على توقيع اللاعب.