شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة أوسبينا.. جارسيا يعلن تشكيل النصر لمواجهة لاس بالماس وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة لاس بالماس الإسباني وديًا.

ويخوض الفريق السعودي معسكر بالوقت الحالي في إسبانيا، يتخلله بعض المباريات الودية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

أوسبينا يظهر بقميص النصر لأول مرة

وشهد التشكيل، مشاركة الكولومبي دافيد أوسبينا المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق، بعد نهاية عقده مع فريق نابولي الإيطالي، بالموسم المنصرم.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم، في إطار استعدادات العالمي لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارة الفريق اللقب في الموسم الماضي.

تعاقدات النصر للموسم الجديد

وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ودعم صفوف الفريق بالتعاقد مع الإيفواري جيسلان كونان، والكولومبي دافيد أوسبينا والبرازيلي لويس جوستافو الذي يغيب عن المباراة.

ويأتي غياب جوستافو عن مباراة الفريق بعد انضمامه، بسبب عدم جاهزيته التامة، حيث لا يزال يخوض تدريبات تأهيلية للوصول إلى مستواه الفني.

تشكيل فريق النصر لمواجهة لاس بالماس

وجاء تشكيل النصر لمواجهة لاس بالماس كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو

خط الوسط: سلطان الغنام، عبد المجيد الصليهم، مختار علي، منصور الشمري

خط الهجوم: بيتي مارتينيز، خالد الغنام ومحمد مران

وقرر المدير الفني الاعتماد على ثلاثي في خط الدفاع، مع ظهيرين، أيمن وأيسر، متقدمين، إلى جانب لاعبين في خط الوسط، ودون اللعب بمهاجم صريح.