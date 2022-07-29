شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يعلن تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أهلي جدة السعودي برئاسة ماجد النفيعي، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، واستمراره داخل الفريق بالفترة المقبلة.

وأكد الراقي، أنه نجح في تجديد عقد عبد الباسط هندي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل دعم صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يعلن استمرار هندي بين صفوفه

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هندي جدد عقده مع الراقي لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2025".

وتحدث هندي عن التجديد مع الأهلي، حيث أعرب عن سعادته وقال: "الحمد لله، سعيد جدًا بتجديد عقدي مع الأهلي، وإن شاء الله نحقق طموحات الجماهير".

الأهلي يواصل تجديدات عقود اللاعبين

جاء تجديد عبد الباسط هندي بعد تجديد عقود كل من محمد المجحد 3 سنوات، وهيثم عسيري وزياد الجهني 4 سنوات، بالإضافة إلى تجديد عقد المدير الفني الأوروجوياني روبرت سيبولدي لمدة موسم واحد.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب مع الأهلي في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما هبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى، بعد احتلال المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخوض الفريق في الوقت الحالي معسكر في تركيا تحت قيادة الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني، حيث فاز وديًا على الشحانية القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويواجه فرق شباب بلوزداد الجزائري والخليج والرائد في معسكر تركيا، قبل العودة جدة، من أجل التحضير للموسم الجديد.