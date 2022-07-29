عاجل.. أمريكا ترد رسميا على تهديدات زعيم كوريا الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، في رده على تصريحات على تهديدات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ إل، إن أمريكا ستتصرف بحزم، وقوة نحوها.

وأوضح أن علاقة أمريكا مع كوريا الشمالية لن تعود كما كانت في السابق، بحسب العربية.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال الأربعاء الماضي، إن بلاده “مستعدة تماما لأي صدام عسكري” مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف كيم جونغ أون، في احتفال بمناسبة الذكرى الـ 69 لإبرام الهدنة الخاصة بالحرب الكورية: “قواتنا المسلحة جاهزة تماما لأي أزمة، ونحن على استعداد تام لنشر قوات الردع النووي بدقة وسرعة”، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.