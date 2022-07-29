مؤسسةُ محمد بن سلمان “مسك” تطلقُ مبادرةَ مجلس أثر الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقَتْ مؤسسةُ محمد بن سلمان “مسك” في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بمدينة الرياض – أمس – “مبادرة مجلس أثر الشباب”، التي تُعدُّ أولَ منصةٍ معنيّةٍ بدعم نمو المنظمات الشبابية عن طريق توفير بيئة فعَّالة ومشاركة الخبرات والمعلومات التي تخدمُ المنظماتِ في القطاع غير الربحي؛بهدف استدامتها وجعلها أكثرَ فعاليةً، وبما يُعزِّزُ سبلَ الترابط بين العاملين في القطاع، وخلق فرص جديدة لتعظيم أثر المنظمات الشبابية النوعية.

وتضمُّ مبادرةُ المنظمات الشبابية غير الربحية الجمعياتِ والمؤسساتِ الأهلية، إضافةً للخبراء والمتخصصين في القطاع غير الربحي و الحكومي والخاص، كما تضمُّ المتطوعين في البرامج الشبابية والجهات التي تخرجت من برنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية التابع لمسار “مسك للمجتمع”.

كما أطلقَتْ مؤسسةُ الأمير محمد بن سلمان “مسك ” برنامجَ حاضنة المنظمات الشبابية غير الربحية الذي يمثِّلُ انطلاقةَ الدفعة الثانية لحاضنة المنظمات الشبابية غير الربحية 2022، و يُعَدُّ فرصةً للمبادرات الشبابية والجمعيات حديثة التأسيس، لتسريع نموِّها وتوسعها ومضاعفة أثرها المجتمعي.

ويشاركُ في البرنامج من أصل 226 جهةً، (7) مبادرات وجمعيتان تبدأ رحلتها في البرنامج للإرشاد والتوجيه بعد غدٍ، إذْ جرى قبول كلٍّ من: جمعية الألعاب الرقمية، مبادرة روبو طويق، مبادرة منصة وسيلة، مبادرة مجتمع معين، مبادرة رواسي شبابية، المبادرة السعودية لتقنية النانو، جمعية تراميم، مبادرة حجاز بلوجرز، ومبادرة الإنتاج المسرحي.

ويتضمَّنُ برنامجُ المنظمات الشبابية غير الربحية الذي يستمرُ ثلاثةَ أشهر مادةً تدريبيةً على منصة “مكان مسك”؛بهدف تطوير خدمات الجهات المشاركة وبناء قدراتها التنظيمية المختلفة في شتّى الجوانب،التي تشمل إدارة المشاريع التنموية وإدارة الموارد البشرية والحوكمة والاستدامة المالية، والتواصل، إلى جانب زيادة الأثر وقياسه.

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ويُختتمُ البرنامجُ بحفل ختامي، وفعالية تقديم العروض التي ستقام في نوفمبر المقبل، لجميع المشاركين من أجل قياس أثر البرنامج والاحتفاء بالجهود المقدمة خلال الرحلة، حيث ستقوم جميع الجهات المشاركة في البرنامج بتقديم عرض لمشاريع مجتمعية تخدم الشباب؛وذلك بهدف الحصول على دعم مالي من مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” لتنفيذه.