بورصةُ المغرب تغلقُ على انخفاض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أَغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ – اليوم- على انخفاض في التعاملات، حيث سجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعًا بنسبة 0.14%، مسجلًا 11.818,46 نقطةً.

وانخفضَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.11% ليستقر عند 954,65 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.09% مسجلًا 882,14 نقطة.

وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 30,97 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 614 مليار درهمٍ مغربي.