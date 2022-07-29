بالفيديو.. توضيح عاجل من سفارة المملكة في لندن بشأن انتشار الاحتيال والسرقات

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رئيس قسم المواطنين بسفارة المملكة في لندن طلال الحربي، أن النصب والاحتيال والسرقات انتشرت مؤخرًا بالعاصمة البريطانية.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن انتشار الاحتيال والسرقات أصبح من الظواهر الملحوظة في لندن، مؤكدًا أن عدد الضحايا من أبناء المملكة قليل جدًا، في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة لندن تسجيل أكثر من 24 ألف جريمة سرقة لهذا العام.

وأضاف أن السفارة تواجه حالات تعرض فيها مواطنون لعمليات سرقة، ولكن ولله الحمد، ليست بالعدد الكبير، وأنها دائما ما تعول على وعي المواطن في الخارج، لافتًا إلى أن أغلب هذه السرقات إما أن تكون عمليات نهب لهواتف محمولة أو لحقائب بعض المواطنات، أو سرقة وثائق السفر الخاصة بهم خلال تجولهم في بعض الشوارع، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب حمل الممتلكات الثمينة، أو صرف الأموال نقدًا بشكل يلفت نظر المحتالين، أو السكن في فنادق وشقق غير معروفة ولا توفر الحماية الكافية.

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وبخصوص ما يتوجب على المواطن القيام به إذا ما تعرض لمثل هذه الحوادث في الخارج، أكد الحربي، أن المواطن الذي يتعرض لذلك عليه الاتصال بالسفارة التي تقدم خدماتها للمواطنين على مدار الساعة، وإبلاغ الشرطة المحلية، وتسجيل محضر بالواقعة، ثم التوجه إلى السفارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين، كل على حسب حالته، مع استخراج وثائق السفر إذا ما تم فقدانها، مطالبًا المواطنين بضرورة تسجيل بياناتهم إلكترونيًا عن السفر عبر موقع وزارة الخارجية.