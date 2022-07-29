وزارة الدفاع تعلن أسماء المقبولين مبدئيا للكليات العسكرية لهذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع أسماء المرشحين مبدئيا من حملة الثانوية العامة عبر رسالة نصية وصلت للتقدمين. وأهابت وزارة الدفاع بالمتقدمين مراجعة الموقع الإلكتروني لإكمال الإجراءات.

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