أول تعليق من عبد الله مادو بعد تجديد تعاقده مع النصر

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى عبد الله مادو مدافع فريق الكرة الأول بنادي النصر سعادته الكبرى، وذلك عقب تجديد تعاقده مع العالمي حتى 2025.

وأعلنت إدارة النصر مساء أمس الخميس، تجديد تعاقد مادو مع الفريق لمدة 3 سنوات ليستمر داخل قلعة العالمي حتى 2025.

ونشر مادو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاء فيها التالي: «بكل فخر وحب تم تجديد عقدي مع النصر، بيتي الذي ترعرعت وتأسست فيه جمهورنا الغالي كما تشاهدون نعمل كأسرة واحدة وسنقاتل من أجلكم».

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يذكر أن فريق النصر يتواجد حاليًا في إسبانيا من أجل خوض معسكره الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد من بطولة دوري المحترفين السعودي، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 25 أغسطس المقبل.