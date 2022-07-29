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كثّف المدير الفني الإسباني لفريق الشباب، مورينو، الجرعات اللياقية للاعبيه من خلال تمارين منوعة اليوم (الجمعة) في منتصف الملعب.
وطبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية اشتملت على شرح منهجية المدير الفني.
وبدأ اللاعب حسان تمبكتي برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب برفقة المعد البدني بعد تعرضه لشد قبل المواجهة الودية الأخيرة.
وفرض المدير الفني مناورة على ثلثي الملعب طبق من خلالها اللاعبون بعض الجمل التكتيكية ركز من خلالها على الجوانب الدفاعية والهجومية.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مران الشباب: جرعات لياقية مُكثفة.. تأهيل “تمبكتي”.. وجمل تكتيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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