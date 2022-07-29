مران الشباب: جرعات لياقية مُكثفة.. تأهيل “تمبكتي”.. وجمل تكتيكية

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كثّف المدير الفني الإسباني لفريق الشباب، مورينو، الجرعات اللياقية للاعبيه من خلال تمارين منوعة اليوم (الجمعة) في منتصف الملعب.

وطبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية اشتملت على شرح منهجية المدير الفني.

وبدأ اللاعب حسان تمبكتي برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب برفقة المعد البدني بعد تعرضه لشد قبل المواجهة الودية الأخيرة.

وفرض المدير الفني مناورة على ثلثي الملعب طبق من خلالها اللاعبون بعض الجمل التكتيكية ركز من خلالها على الجوانب الدفاعية والهجومية.



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Source akhbaar24

