سنقاتل من أجلكم.. مادو يوجه رسالة لجماهير النصر

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وجه لاعب النصر عبدالله مادو رسالة لجماهير ناديه، بعد أيام من إعلان تجديد تعاقده واستمرار مع الفريق.

وكتب مادو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر:” بكل فخر وحب تم تجديد عقدي مع النصر بيتي الذي ترعرعت وتأسست فيه جمهورنا الغالي كما تشاهدون نعمل كأسرة واحده وسنقاتل من اجلكم”.

أعلن نادي النصر، رسميًا تجديد تعاقده مع لاعبه الدولي عبد الله مادو.

وأشار نادي النصر، عبر بيان صادر اليوم (الخميس)، إلى أن اللاعب مستمر حتى عام 2025.

وكان مادو لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي فريق يرغب فيه دون العودة لأي شخص أو جهة قبل تجديد التعاقد معه.



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Source akhbaar24

