“أكرابوفيتش” يُعلن تشكيل “الوحدة” في ودية إنترسيتي الإسباني

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أعلن المدير الفني لفريق الوحدة، برونو أكرابوفيتش، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية مساء اليوم (الجمعة)، أمام نظيره إنترسيتي الإسباني.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق الوحدة كالتالي: منير المحمدي، عبدالإله بخاري، عبدالله الحافظ، ألبرتو بوتيا، نور الرشيدي، أنسيلمو دي مورايس، هزاع الغامدي، فيصل فجر، يحيى النجعي، جيرسون رودريغيز وجابر عسيري.
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Source akhbaar24
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