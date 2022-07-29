“أكرابوفيتش” يُعلن تشكيل “الوحدة” في ودية إنترسيتي الإسباني

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أعلن المدير الفني لفريق الوحدة، برونو أكرابوفيتش، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية مساء اليوم (الجمعة)، أمام نظيره إنترسيتي الإسباني.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الوحدة كالتالي: منير المحمدي، عبدالإله بخاري، عبدالله الحافظ، ألبرتو بوتيا، نور الرشيدي، أنسيلمو دي مورايس، هزاع الغامدي، فيصل فجر، يحيى النجعي، جيرسون رودريغيز وجابر عسيري.

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Source akhbaar24

