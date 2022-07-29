عاجل.. الأرصاد يكشف موعد انتهاء الحالة المطرية على المملكة

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المناطق_الرياض

أوضح محلل الطقس “عقيل العقيل” أن هناك تشكيلات من السحب تتواجد حالياً خلال الركام الرعدي على بعض الساحل الشرقي للمملكة، وذكر أنه في فجر هذا اليوم قطرت بعض القطرات المتفرقة من المطر.

وأشار أنه في العاصمة الرياض صباح اليوم قطرت أمطار خفيفية ومتفرقة، وكانت هناك سحب ركامية رعدية، كانت الأمطار خفيفة متفرقة على محافظات الرياض الشمالية والشمالية الشرقية، وحالياً السحب الركامية الرعدية من صور الأقمار الصناعية خاصة المركز الوطني للأرصاد كشفت عن تكوين سحب رعدية ركامية على منطقة جازان وسواحل منطقة عسير.

وأضاف محلل الطقس، أن غزارة الأمطار متوقعة في هذه الحالة الجوية وقد تمتد إلي عشر أيام، وستكون غزارة الأمطار على منطقة نجران وعسير و جازان والباحة مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتابع أنه لا يستبعد أن تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة ببعض التشكليات من السحب الركامية الرعدية.

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Source almnatiq

