“الاتفاق” يفوز برباعية في ودية منتخب عمان الأولمبي

︎ . فاز فريق الاتفاق برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره عمان الأولمبي مساء اليوم (الجمعة). وسجل رباعية فريق الاتفاق كل من: يوسف نياكاتي في الدقيقة (12)، حامد الغامدي في الدقيقة (37)، عبدالله السالم في الدقيقة (61)، روبين كوايسون في الدقيقة (85). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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