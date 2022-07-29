تحت أمطار غزيرة.. الاتحاد يواصل تحضيراته في معسكر النمسا (صور)

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واصل فريق الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته، خلال معسكر النمسا، استعدادا للموسم المقبل 2022-2023.

وحرص رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي على حضور المران، لمتابعة سير المعسكر والاطمئنان على جاهزية الفريق، قبل أيام من انطلاق منافسات دوري المحترفين.

وشهدت أرضية ملعب تدريب الاتحاد، هطول أمطار غزيرة، وسط حالة من التركيز بين اللاعبين وتحت قيادة مدربهم نونو سانتو.

ومن المقرر أن يختتم الاتحاد المرحلة الأولى من معسكره في النمسا بمواجهة ريد بول سالزبورج يوم (الأحد) بعد المقبل، قبل الانتقال للمرحلة الثانية والتي سيتخللها خوض مواجهة ودية هي الثالثة للفريق بالمعسكر أمام فريق الوحدة الإماراتي.

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Source akhbaar24

