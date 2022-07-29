الأهلي المصري يوافق على رحيل مدافعه إلى الدوري القطري

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وافق مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، على رحيل مدافع الفريق، الدولي المغربي بدر بانون إلى الدوري القطري.

وأكد مدير الكرة في الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، إن بدر بانون طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعب يقدر كثيرًا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورًا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي.

وكلفت إدارة الأهلي، مدير التعاقدات أمير توفيق لحسم الاتفاق المالي مع نادي قطر القطري وإنهاء كل الأمور الخاصة مع اللاعب.

وغادر اللاعب المغربي إلى قطر لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لتفعيل عقد انتقاله إلى قطر القطري وحصول الأهلي على مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها.



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Source akhbaar24

