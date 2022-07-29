شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يرفض الأهلي المصري ومحاولات من نجم الفريق لإقناعه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الجناح النصري مصطفي فتحي جناح التعاون السعودي صعوبة الرجوع للدوري المصري حاليا، يأتي ذلك بعدما فاوض مسئولي النادي الأهلي المصري اللاعب للحصول على موافقة مبدئية منه، ومن ثم الدخول فى مفاوضات مباشرة مع ناديه.

ويحاول النادي القاهري إقناع اللاعب للإنضمام لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث ينوي الفريق الأحمر إدراج اللاعب ضمن الفئة الأولي فى عقود اللاعبين حال إنضمامه، فى الوقت الذي يضغط الأهلي لإقناعه عن طريق ورقة أحمد عبد القادر لاعب الفريق الحالي، والذي لعب بجوار مصطفي فتحي فى وقت سابق بنادي سموحة.

موقف إدارة الفريق من بيع اللاعب للأهلي المصري

وأعرب مصدر مسئول داخل نادي التعاون أنه لا نية للتفريط فى جناح الفريق المصري مصطفى فتحي، بعد الأخبار التي أنتشرت فى الآونة الأخيرة عن وجود إتفاق مسبق بين إدارة التعاون والأهلي من أجل خروج اللاعب من الزمالك المصري عن بوابة الدوري السعودي والعودة مرة أخري للدوري المصري عن طريق المارد الأحمر القاهري.

وأوضح المصدر أنه من الصعب التفريط في لاعب بحجم مصطفي فتحي، في الوقت الذى كان مؤثرا بشكل كبير فى مشوار الفريق، فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قدم اللاعب مع التعاون فى موسمه الأول

وتألق النجم المصري بشكل ملفت مع الفريق، حيث لم يحتاج للكثير للدخول فى أجواء الفريق، واستطاع أن يحرز اللاعب 5 أهداف فى 10مباريات خاضها مع الفريق فى منافسات الدوري السعودي، إضافة إلى صناعه هدفين ومساهمته فى بقاء الفريق بشكل ملفت والهروب من دوامة الهبوط.

كما تمكن اللاعب من صناعة 3 أهداف فى 3مباريات خاضها مع الفريق فى بطولة كأس الملك خادم الحرمين الشرفين ودوري أبطال آسيا من الموسم المنقضي، والذي يحافظ فيه الهلال على لقبه إلى الآن.

كيف كانت أرقام مصطفي فتحي مع الزمالك

وعلى مدار مشاركات مصطفى فتحى مع الزمالك، شارك فى 148 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 14 هدفا وحصل على إنذارين فى البطولات المحلية والإفريقية المختلفة.

فيما توج ببطولة الدورى الممتاز مع الزمالك موسم 2014 – 2015، و3 بطولات لكأس مصر مواسم 2013 – 2014، 2014 – 2015، 2015 – 2016، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2019 والسوبر المصرى موسم 2016 – 2017.

الجدير بالذكر أن فريق التعاون تمكن من البقاء فى مسابقة الدورى بإعجوبة والهروب من دوامة الهبوط التي كانت تهدد الفريق، بعد مارثون طويل مع الباطن والحزم والفيصلي وأهلي جدة.