اخبار الخليج – 60 دينار لإصدار تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات لغرض التأهيل والتدريب 

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – فاطمة عبدالعال تحصل على الدكتوراه في الطب العام مع مرتبة الشرف من جامعة موسكو الأولى الحكومية الطبية بجمهورية روسيا الاتحادية

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