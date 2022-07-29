اخبار الخليج – «توبلي الخيرية» تدشن الخدمة الإلكترونية لتقديم طلبات المساعدات الاجتماعية

أعلنت جمعية توبلي الخيرية عن تدشين نظام المعلومات والخدمات الإلكترونية لتقديم طلبات المساعدات التي تقدمها الجمعية لابناء المنطقة وذلك يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة التحول الإلكتروني بهدف تسهيل إجراءات تقديم طلبات المساعدات للأسر المتعففة، من خلال موقع الجمعية عبر نظام «جمعيتي».

بدوره، أكد السيد منصور عبدالله المدوب رئيس مجلس إدارة جمعية توبلي الخيرية حرص الجمعية على مواصلة تفعيل دورها في خدمة مجتمعها ، وتوفير الدعم للشرائح المحتاجة، وتقديم العون الإنساني اللازم لها، من خلال تطويع وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات التي تقدمها الجمعية لتكون بصورة ميسرة وسهلة تحقق رضا المستخدمين لها من كافة أبناء المجتمع، كما وتسهم هذه التعاملات الالكترونية في الحفاظ على الخصوصية في إطار البيئة الإلكترونية الآمنة.

وثمن المدوب اهتمام سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، ومتابعة كافة العاملين في الوزراة وحرصهم على الوقوف على احتياجات الجمعية وتأمين الدعم اللازم للإرتقاء بالعمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين، مشيداً بجهود كافة العاملين في جمعية توبلي الخيرية الرامية إلى تحقيق تطلعات رؤية مجلس الإدارة للريادة والتميز في العمل الأهلي الخيري.

وأوضح المدوب أن تدشين مشروع الخدمة الإلكترونية لتقديم طلبات المساعدة يشكل خطوة تطويرية جوهرية في إطار الخدمات التي تقدمها الجمعية ضمن خطة التحول الإلكتروني التي تسهم في تسهيل إجراءات تقديم طلبات المساعدات والمحافظة على وقت وجهد المتسفيدين إلى جانب تقليص التعاملات الورقية للحفاظ على البيئة والحد من التلوث.

يذكر أن هذه الخدمة ستطرح عبر منصىة إلكترونية في نظام «جمعيتي» بالموقع الإلكتروني التابع لجمعية توبلي الخيرية، حيث لن يتطلب حضور مقدمي الطلبات لمبنى الجمعية لتقديم المستندات للخدمة المطلوبة، وإنما باستطاعة الراغبين بالاستفادة من المساعدات التي تقدمها الجمعية للأسر المتعففة الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجمعية وملء بيانات الاستمارة، ثم إعادة رفعها مع الأوراق الثبوتية المطلوبة مثل البطاقة الذكية والتقارير الطبية أو تقارير القروض وغيرها من الثبوتيات إن وجدت، لتتولى بعد ذلك لجنة تنمية المجتمع تقييم الطلب ومتابعة الإجراءات اللازمة بشأنها.