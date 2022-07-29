فيديو.. خالد العبد الكريم: هذه الظواهر مخالفة للذوق العام وتصل غرامة بعضها لـ 500 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - قال نائب مدير جمعية الذوق العام د خالد العبد الكريم: إن تصوير الآخرين من أبرز ظواهر مخالفة الذوق العام ومخالفتها 500 ريال.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الأسئلة الشخصية مثل “متى تتزوج” “هل تخرجت” ” هل لديك أولاد” “ما هو راتبك”، كلها من الأمور المخالفة للذوق العام، مؤكدًا أن الدولة سنت لائحة قوية للذوق العام، وتشتمل على عقوبات رادعة، وذلك جنبًا إلى جنب بالتوعية في كفة والعقوبة في كفة أخرى.

وأضاف أن أبرز مخالفات الذوق العام المنتشرة في المجتمع هذه الأيام، هي في اللباس ورفع الأصوات المركبات والدرجات في الشوارع وإزعاج وترويع الناس، إضافة إلى تصوير الناس التي أصبحت ظاهرة مزعجة للكثيرين.

وأكد أن ظاهرة رمي المخلفات والسجائر في الأماكن والتجمعات العامة،عليها عقوبة تصل إلى 500 ريال، لافتًا إلى أن جمعية الذوق العام قامت بحصر أبرز المخالفات، وخاصة ظاهرة التدخل في خصوصيات الآخرين.

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وأشار على أنه هناك استجابة من المجتمع وبنسبة كبيرة، وأن النساء أكثر استجابة في الانتهاء عن مخالفات الذوق العام من الرجال.