“أيتام جدة” تشارك في الأولمبياد الوطني الثالث لجمعيات الأيتام بالممكلة

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك جمعية رعاية الأيتام بجدة في الأولمبيادَ الوطني الثالثَ لجمعيات أيتام المملكة الذي تنظمه جمعيةُ رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء) وذلك غرة محرم وحتى الخامس من الشهر نفسه في المدينة الجامعية بالفرعاء، بمشاركة 27 جمعية من جمعيات أيتام المملكة، يمثّلُها أكثرُ من 320 مشاركًا من الأيتام.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة د.م.محمد ناقرو أن مشاركة الجمعية في هذا الأولمبياد تهدف إلى اكتشاف قدرات الأيتام وإكسابهم الثقة بأنفسهم، وإذكاء روح المنافسة والتحدي والوصول للنجاح والتفوق، وتحقيق التعارف مع الجمعيات الأخرى، واكتساب الخبرات، مشيرًا إلى أن الجمعية يمثلها في الأولمبياد 9 مشاركين في المجال الاجتماعي ( الخدمة الاجتماعية بمشروع الزراعة المائية) والمجال الرياضي ( كرة القدم ) والمجال الفني ( التصوير الفوتوغرافي ).

ولفت ناقرو إلى أن هذا التجمع في نسخته الثالثة يبرز ما تقومُ به جمعيات رعاية الأيتام في المملكة الذي يتجاوزُ الخدماتِ الإغاثيةَ الأساسيةَ إلى برامجَ نوعية، تتضمن بناء القدرات وإثراء المشاركين سياحيًا ليتعرفوا على منطقة عسير، بالإضافة إلى زرغ القيم العالية والأخلاق النبيلة في نفوس المشاركين.

وتمنى “ناقرو” لممثلي الجمعية التوفيق والحصول على المراكز المتقدمة في الأولمبياد وتحقيق الفائدة القصوى من برامجه وفعالياته المختلفة.