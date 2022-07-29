شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الموسم.. النصر يقترب من التعاقد مع صفقة ريال مدريد الذهبية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من التعاقد مع صفقة ريال مدريد الذهبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق في الموسم الكروى الجديد بقرار من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وكان النصر السعودي قد تعاقد مع 3 صفقات نارية مع كلًا من الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان من فريق ريمس، بالإضافة إلى البرازيلي لويس جوستافو من صفوف فريق فناربخشة التركي، وأخيرًا الحارس المخضرم ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق نابولي.

النصر يسعى للتعاقد مع حسام عوار

وبحسب التقارير الصحفية السعودية الصادرة صباح اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو الجارى أن رئيس النصر مسلى آل معمر رئيس النصر يسعى للتعاقد مع لاعب الوسط حسام عوار من أجل الانضمام إلى العالمي في الميركاتو الصيفي.

وبحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية فإن فريق النصر عرض على فريق ليون واللاعب 10 مليون يورو ولكن العرض قوبل بالرفض مع مطلبات برفض العرض من أجل النظر فيه في الفترة المقبلة.

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع عوار

وكان فريق ريال مدريد قد ابدي اهتمامه أيضًا بالتعاقد مع حسام عوار في الميركاتو الشتوي الماضي والذي كان بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الذي اهتم بخدمات اللاعب كثيرًا.