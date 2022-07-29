شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتظام تاليسكا في تدريبات النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن موعد انتظام البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في معسكر العالمي في إسبانيا.

موعد انضمام تاليسكا إلى معسكر النصر

وأوضحت التقارير أن تاليسكا، سوف ينضم إلى معسكر الفريق في إسبانيا، اليوم الجمعة، بعد غيابه منذ بداية المعسكر.

ويقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا في الوقت الحالي استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وأثار تاليسكا جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعدما ظهر في حفلات غنائية في بلاده، خاصة أن التقارير أكدت أنه طلب إجازة من أجل ظروف خاصة به.

النصر يعاقب تاليسكا

وقامت إدارة نادي النصر، بتوقيع عقوبة على تاليسكا، بعد غيابه عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الماضية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.