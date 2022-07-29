محمد بن مسعود - الدمام - أوضح تطبيق “توكلنا”، خطوات استخدام خدمة استعراض المهام التي تتيح للمُستخدم استعراض المهام التابعة له. وأشار التطبيق، عبر صفحته على “تويتر”، أن خدمة استعراض المهام توفر للمُستخدم المهام التابعة له، وتتيح له التذكير بتجديد الوثائق المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء. وأكد أن خطوات استخدام الخدمة تتمثل في: أخبار قد تهمك 1- الدخول إلى الصفحة الرئيسة. 2- من الصفحة الرئيسة يمكن للمُستخدم استعراض المهام المتاحة.

كانت هذه تفاصيل خبر بإمكانك الآن استعراض ومتابعة المهام الخاصة بك عبر تطبيق “توكلنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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