مع بدء الموسم.. 5 خطوات لبناء برنامج العمرة عبر “مقام”

محمد بن مسعود - الدمام - تستأنف المملكة اعتبارا من يوم غد السبت غرة محرم 1444، استقبال أفواج المعتمرين القادمين من الخارج، مع بدء موسم العمرة للعام الجديد 1444 هـ.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في مقطع فيديو، إنه بات باستطاعة أي شخص القدوم إلى المملكة وأداء مناسك العمرة، بإجراءات سهلة وميسرة، من خلال منصات إلكترونية معتمدة من الوزارة.

وأضافت أنه أصبح بإمكان الراغبين في أداء العمرة تصميم باقة الخدمات المناسبة لهم ذاتيا، وإصدار التأشيرة بخطوات بسيطة، كالآتي:

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بناء برنامج العمرة، ويبدأ بالدخول إلى منصة مقام لاختيار أحد المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة

الانتقال إلى حجز الخدمات لاختيار خدمات السكن والنقل والخدمات الميدانية التي تقدمها شركات العمرة

تعبئة بياناتك متضمنة البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر

استلام الرقم المرجعي من وزارة الخارجية

الدخول لموقع بوابة وزارة الخارجية وتقديم طلب للحصول على التأشيرة بنجاح.

يذكر أن محرك الحجز المركزي (مقام) يمكن جميع منصات التسويق الإلكترونية الراغبة في تقديم خدماتها للمعتمرين من التكامل مع مزودي خدمات السكن والمواصلات والخدمات الأرضية بالإضافة إلى خدمات أخرى داخل المملكة لتسهيل رحلة المعتمر.