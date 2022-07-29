التأمينات تكشف حالات دفع التعويضات لمن توفي طبيعيا في العمل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، في ردها على سؤال أحد المتابعين ، المتعلق بحالات دفع التعويضات لمن مات في العمل وكانت الوفاة طبيعية ، وليست مرتبطة بمخاطر مهنية .
وقال حساب خدمة المستفيدين ، أنه إذا كانت الوفاة طبيعية فلا يحق لورثة المتوفى غير السعوديين التعويض عن الدفع.
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