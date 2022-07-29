“الصحة” تسجل 248 إصابة جديدة بكورونا و491 حالة تعافي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة الموافق 29 من يوليو، تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 491 حالة، مؤكدة أنها سجلت حالتي وفاة.

وحسب بيان الوزارة الصادر اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 809,274 حالة، من بينها 5,592 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، مشيرة إلى أن الحالة الحرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضاف بيان الوزارة أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 794.435 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,247 حالة.

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وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.