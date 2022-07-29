بعد إعلان “التعليم” 11547 وظيفة.. تعرف على تفاصيل “وظيفة التعاقد الرسمي”

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توضح لوائح الموارد البشرية تفاصيل وظيفة التعاقد الرسمي، والتي زادت التساؤلات عنها بعد إعلان وزارة التعليم عن 11547 وظيفة جديدة بنظام التعاقد الرسمي.

ووفقاً للوائح، فإن التعاقد أسلوب ينظم العلاقة بين الموظف والجهة لأداء مهمات الوظائف بدوام كامل من خلال عقد بين الطرفين وفق نموذج العقد الوارد في أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ويكون التعاقد بنفس الأجر المحدد للوظيفة في سلم الرواتب والعلاوة السنوية وبدل النقل والبدلات والمزايا المالية المحددة للوظيفة التي يؤدي مهماتها وفق اللائحة المشمولة بها.

ويكون العقد غير محدد المدة مما لا يتطلب تجديده سنوياً، ولا يختلف الوضع الوظيفي والمالي لمن يتم التعاقد معه عن المعين على الوظيفة من حيث ساعات العمل والترقيات والإجازات والانتداب والتدريب والإيفاد والابتعاث وتقويم الأداء وغيرها.

ويخضع المتعاقدون لنظام العمل (التأمينات الاجتماعية).

وكانت التعليم قد أكدت أن مرتبة الوظيفة في العقد الرسمي هي “معلم ممارس”.

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Source almnatiq

