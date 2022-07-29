بيع هيكل عظمي كامل لديناصور بأكثر من 6 ملايين دولار

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أعلنت دار “سوذبيز” البريطانية للمزادات في نيويورك، عن بيع هيكل عظمي كامل لغورغوصور عاش قبل 77 مليون سنة، بمبلغ قياسي وصل إلى نحو 6.1 مليون دولار.

ويعتبر الغورغوصور أحد أنواع الديناصورات الذي ينتمي إلى عائلة “تي-ريكس”، وبالرغم من ارتفاع سعر هيكله العظمي، إلا أنه بيع بمبلغ أقل بكثير من سعر التيرانوصور ريكس الذي بيع بـ 31.8 مليون دولار قبل عامين.

وعُثر على الهيكل العظمي في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأمريكية عام 2018، ويبلغ ارتفاعه نحو 3 أمتار وطوله 6.7 متر، حيث حصلت عليه الدار مؤخراً من جهات خاصة كانت قد استحوذت عليه.



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Source akhbaar24

