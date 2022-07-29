لاعب “الرجاء” المغربي يُغادر معسكر منتخب بلاده للانضمام لـ “الفيصلي”

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أفادت مصادر بأن لاعب فريق الرجاء المغربي عمر العرجون غادر معسكر منتخب بلاده للاعبين المحليين يوم أمس (الخميس). وأشارت المصادر وفقًا لـ “البطولة”، إلى أن اللاعب غادر لإتمام إجراءَات انتقاله إلى فريق الفيصلي. وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن اللاعب صاحب الـ26 عامًا سيُغادر إلى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لإتمام صفقة انتقاله. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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