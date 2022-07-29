شاهدها بالعين المجردة.. “نجوم الجبار” تعود فجراً إلى سماء السعودية

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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي أواخر يوليو ومطلع أغسطس عودة نجوم الجبار “أورايون” أو الجوزاء، كما تعرف عند العرب، لترصد في السماء في هذا الوقت من العام بعد أن كانت مؤخراً خلف الشمس من منظورنا على الأرض.

فقبل شروق الشمس صبيحة يوم السبت 30 يوليو ببضع ساعات سترصد هذه المجموعة النجمية بالعين المجردة باتجاه بالأفق الشرقي؛ إضافة لذلك يمكن رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور.

نجوم الجوزاء تظهر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء، وتعبر السماء خلال ساعات الليل، والعديد من الناس يلاحظها بسهولة في ذلك الوقت؛ بسبب مظهرها المميز، لكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.

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Source almnatiq

