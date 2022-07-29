النفط يرتفع مع قلة الإمدادات.. وبرنت يتجاوز 107 دولارات

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سجلت أسعار النفط مستوى مرتفعًا في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات وإن حدّت مخاوف الركود من المكاسب.
زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 38 سنتًا أو 0.4% إلى 96.80 دولار للبرميل، ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة، ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 3%.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، عند التسوية عند 107.14 دولار للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 101.91 دولار للبرميل، حسب “الاقتصادية”.
وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس عاملاً مهمًا في السوق، وفقًا لـ”رويتر”.
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Source almnatiq
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