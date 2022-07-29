شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاحتراف السعودي تحسم قضية حمدالله بين النصر والاتحاد والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - حسمت لجنة الاحتراف السعودي، القضية المُثارة بين ناديي النصر والاتحاد بسبب المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب العالمي السابق والعميد الحالي.

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر أعلن في نوفمبر الماضي، فسخ التعاقد مع حمدالله بسبب سلوكياته المشينة، لينضم بعدها إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في يناير 2022.

النصر يقوم بتصعيد قضيته ضد الاتحاد وحمدالله

وقرر نادي النصر، تصعيد القضية إلى فيفا، مصحوبة ببعض التسجيلات الصوتية، إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال الفترة المحمية من عقد اللاعب، مع قلعة العالمي.

وأكد الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، إغلاق لجنة الاحتراف السعودية، قضية النصر ضد الاتحاد وحمد الله، بشكل رسمي، والقرارت تصدر في وقت قريب.

الرشيد يعلن موعد إصدار قرارات القضية



وكتب الرشيد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خاص وعاجل.. اللجنة، أخطرت النصر والاتحاد، بأنها سوف تصدر قراراتها الرسمية في القضية، اليوم أو غدًا السبت".

وتابع: "الاحتراف استمعت في الأيام الماضية، إلى أقوال حمد الله وعدد من إداريي ومسؤولي النصر، في مقدمتهم حامد البلوي المدير التنفيذي".

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، عن تغيير مصير القضية، وسط إمكانية تخفيف العقوبات المتوقعة على الاتحاد.



عضو النصر يكشف مفاجأة في قضية حمدالله

وفجر توفيق الخليفة العضو الشرفي الذهبي بنادي النصر، مفاجأة قوية في وقت سابق، بما يتعلق بقضية ناديه مع المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق السابق والاتحاد الحالي.

وأكد الخليفة في تصريحات تلفزيونية، أنه حاول حل أزمة النادي مع اللاعب، بعدما قام بالتفاوض معه بشكل شخصي، قبل فسخ عقده.

الخليفة يشرح أسباب فضل استمرار حمدالله

وتابع: "حاولت التدخل بين الطرفين، وتهدئة الخلافات بين إدارة آل معمر والمهاجم المغربي، لضمان بقائه لعدة سنوات أخرى، ولكن كل المحاولات فشلت".

واختتم: " كان يوجود مكالمات بين حمد الله والاتحاد، قام مسؤولو العميد من خلالها، بتحريض النجم المغربي، وبالتالي كان اللاعب حسم قراره".

النصر يقدم تسجيلات تؤكد تآمر ضد النادي



وكان نادي النصر، قام بتقديم تسجيلات صوتية، إلى "فيفا" ولجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تزعم بوجود تآمر، لرحيل اللاعب عن العالمي، والانضمام إلى قلعة العميد.



الاتحاد يطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد رئيس النصر



وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن الاتحاد لم يقف مكتوفي الأيدي أمام النصر، ليقرر العميد رفع شكوى أمام الجهات المختصة، ضد مجلس إدارة نادي النصر، بشأن كيفية حصولهم على تسجيلات هاتفية، مصونة بسرية الاتصالات.

وتابعت: "اتحاد جدة في شكواه، شدد على أن الوصول إلى هذه التسجيلات الصوتية، يتطلب إذنًا من جهات رسمية، وهو ما لم يقم به النصر ومسؤوليه، لتطالب باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد مسؤولي النصرء بسبب انتهاك سرية الاتصالات، والحصول على تسجيلات صوتية، بشكل مخالف، ودون الحصول على أي أذونات مسبقة".