مصرع فتى فلسطيني وإصابة آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

لقي فتى فلسطيني مصرعه وأصيب آخرون اليوم، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بوفاة الفتى متأثراً بجروح أصيب بها برصاص حي أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله.

من جهه أخرى، ذكرت مصادر محلية أن شابين أصيبا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في قرية المغير.

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وبحسب المصادر اندلعت المواجهات خلال مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضًا لهجمات المستوطنين على السكان.

وشهدت قرى ومناطق متفرقة في الضفة الغربية مواجهات مماثلة خلال التظاهرات الأسبوعية المنددة بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي أسفرت عن عشرات الإصابات بالرصاص المعدني وحالات الاختناق.