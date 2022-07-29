نيوم تُقيم معرضًا لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - نطلق معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين”، الإثنين المقبل، متضمنًا تصاميم تفصيلية، وعروضًا معمارية وهندسية للمدينة المبتكرة.

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نيوم، قد أعلن هذه التصاميم في 25 يوليو الماضي.

ويتيح المعرض لزائريه التعرف على معالم وإمكانات “ذا لاين” المعمارية والهندسية عن قرب، وفهم أعمق لفكرة التصاميم بشكل مباشر. وسيقام في “جدة سوبردوم” بمدينة جدة. أخبار قد تهمك

ويبدأ المعرض في الأول من أغسطس القادم ويستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاته، لينتقل بعد ذلك إلى المنطقة الشرقية ومن ثم العاصمة الرياض، حيث يمكن حجز التذاكر، التي ستكون جميعها مجانية، عبر تطبيق “هلا يلا” للفعاليات من خلال الرابط التالي: https://halayalla.com/sa-ar/experiences/jeddah/ .

ويستطيع الزوار التجول في المعرض من 10 صباحاً حتى 11 مساءً، حيث سيقدم 50 جولة يومياً بمعدل ساعة لكل جولة لمشاهدة محتويات المعرض، سيرافق الزوار فيها مرشدون باللغتين العربية والإنجليزية.

وتمتاز تصاميم “ذا لاين” بمقومات فريدة تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، حيث تتمحور حول الإنسان، وتتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 متر، وتمتد لــــ 170 كيلومتراً، وارتفاع يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.

وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، حيث ستقوم هذه المساحة الصغيرة مقارنة بالمدن الأخرى بالإسهام في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق على الإطلاق في مدنٍ بهذا الحجم.