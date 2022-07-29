مصرع طيارين في تحطم طائرة في الهند

محمد بن مسعود - الدمام - لقي طياران حتفهما في الهند، بعد تحطم طائرة مقاتلة خلال طلعة تدريبية، حسبما أفاد سلاح الجو، مما عزز مخاوف السلامة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة ميغ – 21 سقطت مساء الخميس في صحراء ولاية راجاستان الغربية بالقرب من مدينة بارمر.

ويعد الحادث هو السادس الذي تمنى به طائرة ميغ – 21 منذ يناير 2021، مع مقتل خمسة طيارين.

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وأوضحت القوات الجوية الهندية إن طائرة التدريب “تعرضت لحادث” وصدر أمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب تحطمها، حسب “واس”.

فيما أعربت القوات الجوية الهندية عن أسفها، ونشرت عبر “تويتر”: “تأسف القوات الجوية الهندية بشدة للخسائر في الأرواح”، وتوجهت بعبارات المواساة والمؤازرة للعائلتين، حسب “البيان”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، إنه “يشعر بحزن عميق” لمقتل الطيارين، مضيفًا: “لن ننسى الخدمات التي قدموها للأمة”.