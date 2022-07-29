تنبيه عاجل من “الأرصاد” لسكان منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وجريان السيول وتساقط البرد وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات صبيا، أبو عريش، وهروب، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال ومركز الفطيحة ، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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