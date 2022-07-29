مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لدعم التعليم في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع دعم التعليم في اليمن.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وسيتم من خلال المشروع توفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية لـ 11,586 طفلا يمنيا، وإعادة تأهيل وتحسين البيئة التحتية لـ 23 مدرسة في محافظات حضرموت، المهرة، عدن، حجة.
ويهدف المشروع إلى زيادة إمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي للطلاب اليمنيين، وتحسين ظروف التعلّم، وتعزيز قدرات قطاع التعليم من خلال تقليل نسبة تسرب الطلاب من المدارس وتوفير بيئة دراسية آمنة لهم.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع التعليمي في اليمن.
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