«لولو» توقع اتفاقية مع «جمعية منتجي البيض»

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مجموعة اللولو، أنها ملتزمة بالعمل على تعزيز توفير الأغذية في السوق السعودية، وأنها وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية منتجي البيض السعوديين، إذ ستمكن المذكرة، الجمعية، من توريد البيض من مزارع الدواجن السعودية إلى متاجر «لولو»، مما يسمح بوصول البيض طازج وبسرعة من المزرعة إلى المائدة، وتحسين الأسعار للعملاء ومزارعي الدواجن على حد سواء.

وتم توقيع الاتفاقية برعاية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ووكيل وزارة التجارة المساعد محمد العبيد، ووقعها نيابة عن مجموعة «لولو» مدير اللولو هايبر ماركت السعودية السيد شهيم محمد، ونيابة عن جمعية منتجي البيض السعوديين رئيس الجمعية التعاونية عبدالعزيز آل الشيخ.

وقال السيد شهيم محمد: «البيض شائع وسهل الهضم ومصدر غني بالبروتين، ومذكرة التفاهم هذه تمكننا من تقديم أفضل أنواع البيض ودعم الزراعة السعودية أيضاً».

من جهته، قال عبدالعزيز آل الشيخ إن الجمعية السعودية لمنتجي البيض قد تم إثراؤها من خلال دعم مجموعة لولو إلى قاعدة عملاء كبيرة في السعودية عن طريق متاجر اللولو.

وقال: «نعتقد أن مذكرة التفاهم هذه تمهد الطريق لتوفير البيض الطازج للعملاء السعوديين بأسرع الطرق وأكثرها ربحية، وهو ما يدعم الأعمال الزراعية السعودية».

يذكر أن مجموعة «اللولو» تمتلك 27 سوبر ماركت ومتجرا في السعودية، وهي واحدة من أكبر مجموعات البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.