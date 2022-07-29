محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة الموافق 29 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8083

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

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درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2090

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5488

فرنك سويسري 3.9212

وفي سياق متصل، تراجع الدولار الأمريكي قليلاً، اليوم، فيما يتجه مؤشر الدولار لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

ونزل المؤشر 0.5% إلى 105.680 وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يوليو الجاري، حسب “الاقتصادية”.

وأدى كفاح اليورو للبقاء فوق مستوى 1.02 دولار للحد من الرغبة في المخاطرة وسط مخاوف من انزلاق اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود بحلول نهاية العام.

وشهدت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري طلبًا اليوم.

وشكل هذا التراجع السريع في توقعات رفع أسعار الفائدة دافعًا كبيرًا لضعف الدولار مقابل الين مع انخفاض العملة الأمريكية 2.5% تقريبًا مقابل نظيرتها اليابانية هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للدولار منذ أواخر مارس، وفقًا لـ”رويترز”.