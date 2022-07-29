حديقة اللافندر بالباحة أيقونة جديدة للسياحة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

تشهد منطقة الباحة منذ انطلاق فعاليات الصيف إقبالا كبيراً من الزوار والمصطافين القادمين من مناطق ومحافظات المملكة المختلفة إضافة إلى الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظراً لما تمتلكه من مقومات سياحية وأجواء معتدلة جاذبة للزوار.

وتمثل حديقة اللافندر أحد أهم المواقع السياحية البارزة التي افتتحت صيف هذا العام في منطقة الباحة، لما تضيفه من جمال طبيعي، فضلًا عن الموقع المتميز وسط غابة رغدان الذي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن حديقة اللافندر والمنطقة المركزية لغابة رغدان تقع على مساحة تجاوزت 20 ألف مترٍ مربع, وساحة مركزية بمساحة 8 آلاف مترٍ مربع ترتبط بحديقة اللافندر التي تشغل مساحة 5 آلاف مترٍ مربع، يجاورها ممشى مكسو بالحجر الطبيعي بطول 500 مترٍ طولي، مع وجود شلالاتٍ مائية، مشيراً إلى أنه جرى إنارة المشروع بنحو 270 عمود إنارة ديكوري ومجسمات جمالية وأحواض زهور وجلسات ومعابر خشبية وأكشاك استثمارية.

وأضاف الدكتور السواط بأنه قد جرى إضافة مساحات من الحدائق والمنتزهات في هذا العام بمنطقة الباحة تتجاوز 400 ألف م٢ تمثل نسبة 5٪؜ تقريباً من مساحة المنتزهات والحدائق في المنطقة والتي تصل إلى 8 ملايين م٢، موضحاً بأن أمانة المنطقة تستهدف رفع نسبة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء نظراً لكون منطقة الباحة تعد وجهة سياحية ضمن الوجهات الثمان في رؤية المملكة 2030، وتستقبل أعداداً كبيرة من الزائرين والمصطافين سنوياً.