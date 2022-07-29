شكرا لقرائتكم خبر عن رغمًا عن الإدارة.. نجم الأهلي يتفق مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة اتفق مع النصر بشأن التوقيع خلال الموسم الجديد، رغم رفض إدارة ناديه لرحيله.

وأشارت التقارير، إلى أن عبدالرحمن غريب لاعب أهلي جدة، بات قريب من الانتقال إلى النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري الدرجة الأولى.

الأهلي يشارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى

وكان الراقي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، بعد احتلال المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الإعلامي الرياضي محمد الثقفي، أن وكيل أعمال النجم الدولي عبدالرحمن غريب لاعب الفريق الشاب، توجه إلى تركيا في معسكر الفريق هناك استعدادًا للموسم الجديد.

وكيل عبدالرحمن غريب يضغط من أجل رحيله

وكتب الثقفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وكيل غريب اجتمع مع المسؤولين في الجهاز الإداري للنادي الأهلي، من أجل الضغط عليهم، للموافقة على رحيل اللاعب".

واختتم: "اللاعب اتفق مع نادي عاصمي، للانضمام إلى صفوفه بشكل رسمي، بداية من الموسم الرياضي الجديد"، حيث تشير تقارير عديدة، أن النصر حسم اتفاقه مع اللاعب.

ويتواجد الراقي تحت قيادة الأوروجوياني روبرت سيبولدي في تركيا بالوقت الحالي لخوض معسكر هناك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، حيث حقق الفوز في مباراته الودية الأولى هناك، أمام نادي الشحانية القطري، بهدفين مقابل واحد.

وكانت إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، أكدت في وقت سابق أنها لا تنوي التفريط في خدمات اللاعب أو أي من نجومه المحليين الكبار في الصيف الحالي، من أجل العودة سريعًا إلى دوري المحترفين.