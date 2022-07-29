شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفاوض صفقة دفاعية عالمية جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، دخل في مفاوضات مع أحد النجوم العالمية، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الموسم الجديد.

وتعاقد النصر هذا الموسم حتى الآن مع 3 صفقات وهم: الحارس الكولومبي العالمي دافيد أوسبينا، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، زالإيفواري غيسلان كونان، والبرازيلي لويس جوستافو لاعب الوسط.

مانولاس يقترب من صفوف النصر



وأكدت شبكة "LamNaples"، أن المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، اقترب من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالموسم المقبل.

وتابعت: "المفاوضات بين النصر ونادي أولمبياكوس اليوناني، وصلت إلى مراحل متقدمة، للتعاقد مع مانولاس، بشكل رسمي".

ومن المقرر أن ينتهي عقد مانولاس مع أولمبياكوس، في يونيو 2025، حيث انتقل إليه في يناير 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي، ويرغب العالمي في شراء عقده.

ريال بيتيس يُنافس النصر على خدمات عوار



من ناحية أخرى، كشفت تقارير أن نادي ريال بيتيس الإسباني دخل في منافسة قوية مع نادي النصر السعودي، للحصول على خدمات حسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي، المطلوب من جانب رودي جارسيا مدرب العالمي بالموسم الجديد.

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخل في مفاوضات مع الفرنسي حسام عوار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، للحصول على توقيعه بالصيف الجاري.

جارسيا يطلب ضم حسام عوار

ويرغب جارسيا في التوقيع مع اللاعب وضمه إلى النصر تحت قيادته، خاصةً أنه يعلم قدراته الكبيرة بعدما أشرف على تدريبه مع الفريق الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني، قدم عرضًا إلى ليون الفرنسي بشأن التعاقد مع حسام عوار، بالميركاتو الصيفي.

بيتيس يدخل بقوة في التفاوض مع نجم ليون

وتابعت: "بيتيس يريد التوقيع مع اللاعب وعرض مبلغ كبير من أجل الظفر بخدماته، خاصةً أن عوار يرغب في خوض تجربة جديدة".

وكان النصر تعاقد مع جارسيا، قبل بداية الموسم الجديد من أجل المنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارته في الموسم الماضي.

وكان الإيطالي رودي جاليتي، أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النصر قدم عرضًا ضخمًا إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات حسام عوار في مقابل 40 مليون ريال، بالصيف الجاري.